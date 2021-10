Eva Jinek brengt volgende maand een boek uit

Jinek sprak met onder anderen Merel Westrik, Carry Knoops en haar eigen moeder Radana. „Iedereen in het boek is heel succesvol, dat zie je aan hun cv, maar nog veel interessanter is welke weg ze hebben afgelegd om succesvol te worden. Wat hebben ze moeten doen? Wat dachten ze en voelden ze? Dat soort verhalen vergt aandacht voor details, en op die manier is iedereen geïnterviewd”, schrijft de presentatrice dinsdag op haar website.

Voor Jinek was het erg bijzonder dat de vrouwen wilden meewerken aan het boek. Een vervolg sluit ze nu al niet uit. „Laat me vooropstellen dat zo’n verzameling mensen nooit compleet of af kan zijn. De geïnterviewden in Droom groot zie ik als een aanzet, het begin van een verzameling - en dit is ook pas deel 1. Ik zei toch dat het een liefdesproject was geworden?!”