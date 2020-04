’Zwager koning Felipe in groot gevaar’

Contact met medegevangen is er niet - dat was ook één van de redenen om daar te gaan zitten - maar Cristina is bang dat Iñaki besmet kan raken met het coronavirus.

„Hij is in groot gevaar”, aldus Spaanse media. Spanje is een van de zwaarst door het longvirus getroffen landen in de wereld. Iñaki is weliswaar geïsoleerd, maar mocht tot het uitroepen van de noodtoestand in Spanje en de daarmee gepaard gaande beperkende maatregelen wel wekelijks vrijwilligerswerk doen in Madrid. Daar liep hij risico en dat zou ook kunnen zijn bij de contacten met bewakers, aldus Diario Gol zaterdag.

Voor Cristina worden de zorgen verergerd door het feit dat ze haar man niet kan bezoeken. De zus van koning Felipe bevindt zich in Zwitserland, waar ze moet wachten op de opening van grenzen en het opheffen van de noodtoestand in haar geboorteland.

Iñaki zit een straf uit van vijf jaar en tien maanden voor verduistering, valsheid in geschrifte en belastingfraude. Cristina stond ook terecht, wegens medeplichtigheid, maar is vrijgesproken.