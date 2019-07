Eddie Murphy overweegt terugkeer als stand-upper

„Je weet dat je mensen gek maakt door geen stand-up te doen, dat weet je, toch?”, vroeg Seinfeld aan Murphy. Die antwoordde dat hij dat eerder had gehoord en onthulde vervolgens zijn plannen.

„Ik ga het opnieuw doen. Alles moet precies goed zijn. Je moet daar gaan staan en fit zijn. Ik moet nog steeds naar de comedy club toe.”

Tiende kind

Wanneer alles precies goed zal zijn is nog onduidelijk. De 58-jarige Murphy heeft het intussen druk genoeg met het thuisfront. In november verwelkomde hij zijn tiende kind, zoon Max. Samen met zijn verloofde heeft hij nog een drie jaar oude dochter, Izzy.

Murphy werd vooral bekend door zijn rol in de film Coming to America uit 1988. De acteur, die daarvoor al hits had met Trading Places en Beverly Hills Cop, speelt in de film een Afrikaanse prins die voor hij wordt uitgehuwelijkt het échte leven in New York wil ervaren. De komedie won meerdere prijzen en werd genomineerd voor twee Oscars.