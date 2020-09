Amanda Seyfried en echtgenoot verwelkomen tweede kind

War Child en INARA kregen de eer het goede nieuws bekend te maken. „Wij van War Child en INARA zijn zo blij om aan te kondigen dat onze bestuursleden Amanda Seyfried en Thomas Sadoski hun tweede kind op deze wereld hebben verwelkomd. ⁠Hun verklaring: ’Sinds de geboorte van onze dochter drie jaar geleden is onze toewijding aan onschuldige kinderen die worden getroffen door conflicten en oorlog een drijvende kracht in ons leven. Met de geboorte van onze zoon is het werk van INARA en War Child onze Poolster geworden’.”⁠ Amanda en Thomas roepen hun volgers op te doneren aan beide organisaties ’die de wereld een betere plek helpen te maken voor kinderen.’

Sinds de pandemie in de Verenigde Staten uitbrak, woont het gezin in een gerenoveerde boerderij in de staat New York, waar Amanda in alle rust haar zwangerschap kon beleven. Tijdens die periode kregen ze veel hulp van Seyfrieds moeder Ann. „Mijn moeder woont bij ons, ze is onze nanny. Haar hulp is geweldig, het is alsof er een derde ouder voor de kinderen zorgt. Ik heb heel veel geluk om haar dichtbij me te hebben”, liet Amanda in een eerder interview weten.

Het coronavirus heeft de familie alleen maar dichter bij elkaar gebracht. „Als mijn dochter wakker wordt rent ze naar beneden, waar mijn moeder dan meestal al is omdat zij altijd vroeg wakker is. Daardoor kunnen wij nog even doorslapen en drinken we even later een kopje koffie samen, terwijl Thomas buiten de dieren te eten geeft. Hoewel de pandemie voor veel mensen zwaar is prijs ik me gelukkig dat we nog steeds samen zijn. Sterker nog, mijn huwelijk is er alleen maar beter op geworden.”