Wereldsterren zetten zich in voor donorconferentie coronavaccin

Initiatiefnemers van de donorconferentie zijn de Europese Commissie en het burgerplatform Global Citizin. Zij roepen leiders van alle landen op samen te werken. De campagne is een vervolg op een fondsenwerving in mei die inmiddels bijna 10 miljard euro heeft opgeleverd.

Om 15.00 uur begint de onlineconferentie The Global Goal: Unite For Our Future, die wordt geleid door internationale journalisten, onder wie de Amerikaanse Katie Couric. Zij spreken onder meer met bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron en filantroop Melinda Gates.

Om 20.00 uur start een online-evenement met muziek en optredens met als gastheer de Amerikaanse acteur en voormalig professioneel worstelaar Dwayne Douglas Johnson (‘The Rock’). Het concert wordt door verschillende tv-stations en online, onder meer op YouTube, uitgezonden.

Het is niet bekend wanneer het resultaat van de conferentie wordt gepresenteerd.