Ruim 1.5 miljoen kijkers voor Lego Masters

In de show gaan acht duo’s blokjeskunstenaars de strijd met elkaar aan en moeten ze zonder bouwtekeningen de meest bijzondere LEGO-creaties maken. Ruben Nicolai en medepresentator Vlaming Kürt Rogiers praten de show aan elkaar en staan de deelnemers bij.

Ook het nieuwe praatprogramma van Jeroen van der Boom, Hoge Bomen, werd zaterdag voor de eerste keer uitgezonden. In de show ontvangt de presentator en zanger per aflevering steeds één bekende gast die hij vervolgens in het zonnetje zet. 690.000 mensen keken naar de eerste aflevering met Rachel Hazes. Daarmee staat het programma op de twaalfde plek van best bekeken programma’s van de dag.

Het best bekeken programma van de dag was het Journaal van 20 uur. De top 3 wordt voltooid door Op1. De zaterdageditie van de talkshow trok ruim 1,2 miljoen kijkers.