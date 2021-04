’Gezondheidstoestand rapper DMX ziet er niet best uit’

Een familielid vertelt aan TMZ dat DMX dertig minuten lang werd gereanimeerd. Het gebrek aan zuurstof in die periode zou zijn hersenen hebben aangetast. „Het ziet er niet best uit”, aldus een insider. De hartaanval zou zijn veroorzaakt door een overdosis drugs.

DMX worstelt al jaren met een drugsverslaving. In 2016 werd hij al eens bewusteloos aangetroffen en moest hij gereanimeerd worden. Twee jaar later moest hij zelfs de cel in nadat er bij een test cocaïne in zijn lichaam was gevonden. Omdat hij daarmee regels van de reclassering had overtreden moest hij alsnog een straf uitzitten. Een jaar later cancelde hij een serie optredens om naar een afkickkliniek te gaan.

Sinds de jaren negentig is DMX actief als rapper. Hij maakte in totaal zeven studioalbums waarvan …And Then There Was X uit 1999 zijn meest succesvolle plaat was.

Steunbetuigingen

Diverse sterren hebben hun steun betuigd aan rapper DMX op sociale media. „Ik bid voor DMX en zijn familie”, twittert rapper Missy Elliott.

Ook actrice Gabrielle Union leeft mee met de rapper. „Alsjeblieft bid, stuur helende energie en alle positieve vibes die je hebt aan DMX”, schrijft ze op Twitter.

MC Hammer, Juicy J en Rick Ross zijn ook in gedachten bij DMX en zijn familie, laten zij weten op sociale media.