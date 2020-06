’Archie begint te brabbelen’

„Hij begint al een paar woorden te zeggen, zoals ’dada’, ’mama’, ’boek’ en ’hond’”, zegt een ingewijde. Dat een van de eerste woorden van Archie verwijst naar zijn vader, wijst op de sterke band tussen vader en zoon die al eerder werd aangekaart door diezelfde bron. „Als Harry de kamer in loopt, wordt Archie zo enthousiast. Hij gooit meteen zijn handen in de lucht om aan te geven dat hij opgetild wil worden.” Archie werd ook beschreven als een sterke en vrolijke baby, die het liefste met andere mensen omgaat.

Archie werd vorig jaar mei geboren, een jaar nadat zijn ouders in het huwelijksbootje stapten. In januari besloten prins Harry en Meghan om een stap terug te nemen als vooraanstaande leden van het Britse koningshuis. Archie en zijn moeder verhuisden toen naar Canada, en in maart naar Los Angeles.