Harvey Weinstein naar streng beveiligde gevangenis

Harvey Weinstein Ⓒ EPA

Harvey Weinstein is na zijn overplaatsing van het Bellevue-ziekenhuis naar de gevangenis op Rikers Island alweer verhuisd naar een streng beveiligde gevangenis in de staat New York. Daar verblijft hij voorlopig onder het nummer 20B0584 totdat uitgemaakt is waar hij zijn straf uiteindelijk moet uitzitten.