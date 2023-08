Jaimie Vaes slaat andere weg in en maakt debuut in speelfilm

SCOTOE vertelt het verhaal van twee rechercheurs Sino (Sinan Eroglu) en Mo (Mohamed Chaara), die op onorthodoxe wijze misdaden proberen op te lossen. In de film komt een modeshow voor. Vaes is de presentatrice van de modeshow.

Behalve Vaes zijn er dinsdag nog meer acteurs bekendgemaakt. Ook Ferdi Stofmeel, André Dongelmans, Nick Golterman en Daphne Deckers zullen in SCOTOE te zien zijn. Deckers was voor het laatst te zien in een bijrolletje als schrijver in de verfilming van haar eigen boek Alles is zoals het zou moeten zijn.

Distributeur Independent Films brengt SCOTOE op 1 februari 2024 uit in de bioscopen.