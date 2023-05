Canadese folkzanger Gordon Lightfoot (84) overleden

De Canadese singer-songwriter Gordon Lightfoot, bekend van hits als If You Could Read My Mind en The Wreck of the Edmund Fitzgerald, is maandag op 84-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Toronto. CBC News meldt de dood van het Canadese icoon dat ook in Nederland in de jaren 70 bekend werd met zijn poëtische teksten.