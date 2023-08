Kim Cattrall: ’Relevant blijven is lastig voor vrouwen boven 60’

Als haar grootste voorbeeld in het leven noemt Cattrall haar moeder, die afgelopen jaar op haar 93e overleed. „Zij is altijd mijn rolmodel geweest”, zegt de actrice. „Al heeft zij nooit de kans gehad om een baan te vinden waar ze gelukkig van werd. En al was zij langere perioden depressief en alleen. Ondanks alles verloor zij nooit haar koppigheid. Dat benijd ik.”

De actrice maakte recent in de laatste aflevering van het tweede seizoen van And Just Like That, de spin-off van Sex and the City, haar comeback als Samantha Jones. Het populaire personage keerde niet als vaste rol terug in And Just Like That. Maar in de seizoensfinale van donderdag was Samantha toch in één scène te zien. Haar terugkeer werd door fans op sociale media juichend ontvangen. Het is bekend dat de verhoudingen tussen Cattrall en de andere hoofdrolspeelsters gespannen zijn.

Er wordt gewerkt aan een derde seizoen, al is door de schrijvers- en acteursstaking in Hollywood niet bekend hoe en wanneer de productie hervat kan worden. Het is niet bekend of Cattrall in het derde seizoen vaker te zien zal zijn.