Lotte Verbeek met Bill Pullman in nieuwe Netflix-thriller

De film vertelt over een gepensioneerd Amerikaans wiskundegenie (Pullman) dat in 1962 in Polen deelneemt aan een schaakwedstrijd tussen de VS en Rusland. Voordat hij het weet, zit hij midden in een spionagecomplot dat samenhangt met de Cuba-crisis. Verbeek is in de film te zien als geheim agent.

Het is het eerste nieuwe werk sinds enige tijd waarin de 37-jarige Verbeek te zien is. Zij verdiende de afgelopen jaren haar sporen in Hollywood dankzij rollen in hitseries als Outlander, The Blacklist en Agent Carter en het wereldwijde bioscoopsucces The Fault in our Stars.