In opspraak geraakte Bilal Wahib binnenkort te zien op het witte doek

Het was een lange tijd stil rond Wahib, maar eind mei – als corona geen roet in het eten gooit – is hij te zien in de film Meskina. De film is opgenomen ruim voordat het incident met Wahib en de minderjarige jongen plaatsvond, meldt Shownieuws.

Het is een van de weinige lichtpuntjes voor Wahib, want na het voorval werd hij door diverse partijen aan de kant gezet. Zo verbrak platenmaatschappij Top Notch de samenwerking met de rapper, kon hij de door hem gewonnen Edison popprijs op zijn buik schrijven, lieten NPO Zapp en BnnVara weten dat hij Teenage Boss niet meer hoefde te presenteren en annuleerde RTL een uitzending van Rooijakkers over de Vloer met Wahib.

De acteur is bovendien permanent verbannen van Instagram.