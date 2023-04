Nieuwe megadeal voor Meghan Markle

Meghans nieuwe deal werd bevestigd door het agentschap: „We zijn vereerd om aan te kondigen dat WME nu Meghan, de hertogin van Sussex, op alle gebieden vertegenwoordigt”, zo meldt bedrijf op Instagram.

Meghans overeenkomst met het bureau richt zich voornamelijk op „het uitbouwen van haar zakelijke ondernemingen”, waaronder film- en televisieproducties en merkpartnerschappen. Ook Archwell, het productiebedrijf dat ze samen met haar man Harry heeft opgezet, valt onder het nieuwe contract volgens vakblad Variety.

Wat Markle in ieder geval niet gaat doen is acteren. Ze werd bekend door haar werk in series als Suits, maar onlangs gaf Meghan al te kennen voorlopig geen ambitie te hebben om als acteur op een set te staan. De komende tijd is ze achter de schermen actief als producent. De steun van een invloedrijk agentschap als William Morris is daarbij van onschatbare waarde.

Lucratief

Meghan weet haar bekendheid al jarenlang in te zetten om lucratieve deals te sluiten. Samen met Harry tekende ze de afgelopen jaren onder meer bij streamingsdiensten Spotify en Netflix. Haar driejarige contract met de podcastmaker zou ruim 15 miljoen euro opleveren en Netflix betaalde in 2022 honderd miljoen om vijf jaar met het Britse paar te mogen werken.