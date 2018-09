The Voice weer genomineerd voor Emmy

Het programma, bedacht door John de Mol, is genomineerd in de categorie Outstanding Reality-Competition Program.

In deze categorie maken ook de programma's Dancing With The Stars, Project Runway, So You Think You Can Dance, The Amazing Race en Top Chef kans op een Emmy.

Vorig jaar mocht John de Mol het felgebeerde beeldje mee naar huis nemen. "Dit is wel weer een nieuwe dimensie in blij zijn. Ik heb met The Voice en met andere programma's al best veel prijzen gewonnen in Europa, maar een Emmy in Amerika is wel heel bijzonder", zei hij toen.