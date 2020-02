Kellan Lutz en vrouw verliezen ongeboren kindje

Kellan schrijft dat zijn hart gebroken is als nooit tevoren, maar dat hij dankbaar is voor de afgelopen zes maanden. Na een liefdevolle boodschap aan zijn vrouw besluit hij met de woorden: „Ik kan niet wachten om ons meisje in de hemel te zien als het onze tijd is.”

De acteur deelt ook de Instagrampost van zijn vrouw over het verlies. In een bericht aan de baby schrijft zij: „Het was een eer en een genot om de afgelopen zes maanden je moeder te zijn. Ik heb mijn best gedaan en de momenten waarop ik je kleine gezichtje op het scherm zag en ik je kleine schopjes voelde, waren puur geluk. Ik weet niet waarom dit heeft moeten gebeuren, maar ik vind vrede in het feit dat je nooit pijn of verdriet hebt gehad, en dat ook nooit zal hebben.”

De echtgenote van de acteur laat weten dat ze er niet klaar voor is om te vertellen wat er precies is gebeurd, maar dankt wel het medische team in ziekenhuis UCLA „dat me in leven heeft gehouden”, en iedereen die bloed doneert.