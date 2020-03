’JUAN CARLOS: einde MONARCHIE?’

In februari werd er nog een officiële foto van ex-koning Juan Carlos en zijn vrouw Sophia door het hof vrijgegeven. Ⓒ Hollandse Hoogte

Op het nieuws dat hun koning JUAN CARLOS in zijn leven zo’n VIJFDUIZEND minnaressen had, werd in Spanje nog wel met bewondering gereageerd. Maar dat hij een van hen, een schandaalprinses, 65 MILJOEN EURO cadeau deed... dat zorgt zelfs in tijden van corona voor een schandaal dat de jonge, Spaanse monarchie op zijn grondvesten laat schudden.