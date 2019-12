Kandidaten moesten uit comfort zone voor Dancing On Ice

Roy Donders vond meedoen aan Expeditie Robinson een grotere stap, maar ook voor Dancing On Ice moest hij uit zijn comfort zone. „Ik ben best wel goed in normaal dansen. Ik heb gevoel voor ritme en ik kan een choreografie snel onthouden, maar skate skills had ik nog helemaal niet.” Ook presentatrice Celine Huijsmans begon „helemaal op nul.” „Denk aan iemand die helemaal niet kan schaatsen en dan meedoet aan een programma waarin wordt verwacht dat je het wel goed kan, dan ben je een beetje zoals ik”, zegt ze lachend.

Voor Charly Luske was het gebrek aan schaatstalent een belangrijke motivatie om mee te doen. „Ik kon het gewoon echt niet. Hoe lachen is het dan als je leert schaatsen en uiteindelijk meer kan dan de meeste mensen.” Toch schat de zanger zijn kansen niet heel hoog in. „Het niveau is een stuk hoger dan ik had verwacht, dus in het begin baalde ik wel. Ik dacht: fuck, ik ben straks een soort Bambi op het ijs. Maar ik heb geaccepteerd dat ik het niet zo goed kan en kan om mezelf lachen. Ik maak er gewoon het beste van.”

Wennen

Ook musicalster Tommie Christiaan had weinig ervaring op kunstschaatsen. „Dat was in het begin wel even wennen.” Maar zijn jarenlange ervaring als danser kwam goed van pas. „Ik ben het natuurlijk gewend om een choreografie aan te leren. Dat kan ik ook op het ijs goed toepassen, dus dat is wel een voordeel.”

Na acht weken trainen, waarvan twee met hun schaatspartners van Holiday On Ice, zijn de kandidaten helemaal klaar voor zaterdag. „Het wordt zo leuk om alle mensen die je de afgelopen weken zo hebben gesteund te kunnen laten zien waar je zo hard aan hebt gewerkt”, vindt Celine. Roy is het daarmee eens. „Natuurlijk kan je vallen, er kan bij iedereen iets fout gaan, maar ik kan niet wachten tot het zaterdag is en de rest van Nederland kan laten zien wat ik in zo’n korte tijd heb geleerd.”

Dancing On Ice was eerder tussen 2006 en 2007 te zien bij RTL. SBS6 had gelijktijdig veel succes met het soortgelijke Sterren dansen op het ijs, waarvan het laatste seizoen in 2013 werd uitgezonden. Aan de nieuwe reeks van Dancing On Ice doen naast Juvat, Roy, Celine, Charly en Tommie ook Elske DeWall, Donny Roelvink, Nicolien Sauerbreij en Sabine Uitslag mee. De presentatie van de show is in handen van Patty Brard en Winston Gerschtanowitz. Voormalig kunstrijdster Joan Haanappel, kunstschaatser Ruben Reus en oud-jurylid van Sterren dansen op het ijs Marc Forno nemen plaats in de jury.