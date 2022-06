Extra show Chris Rock en Dave Chappelle in Ziggo Dome

Sterren

Mariah Carey aangeklaagd voor plagiaat in kersthit

Mariah Carey wordt aangeklaagd voor plagiaat in haar kersthit All I Want For Christmas Is You. Songwriter Andy Stone zegt dat hij vijf jaar eerder een gelijknamig lied heeft uitgebracht en eist 20 miljoen dollar (18,6 miljoen euro) van de zangeres.