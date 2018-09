Groot verlies voor Ariana Grande

Op Twitter schrijft de 21-jarige zangeres en actrice hoe speciaal haar grootvader was, hoeveel verdriet ze heeft, en hoe dankbaar ze haar fans is voor alle steun. Ook deelt Ariana verschillende foto's van de persoon die zo belangrijk voor haar is.

Dat ze wordt gesteund is overduidelijk. RIPGrandpaGrande is trending op de sociaalnetwerksite.

Haar broer Frankie Grande weet overigens niet dat zijn opa is overleden. Hij zit in 'Big Brother', en volgens de regels van het programma mag hij niets vernemen van de buitenwereld.