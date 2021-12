Dave Roelvink vond deelname The Big Balance spannend door baby

In het programma is te zien dat Roelvink samen met vijf andere bekende Nederlanders gaat highlinen, koordlopen op soms tientallen meters hoogte. „Het was erg spannend”, vertelt de realityster over de maanden waarin hij hiervoor oefende. „Ik ben normaal eigenlijk iemand die van uitdagingen houdt. En last van hoogtevrees heb ik niet.” Zo heeft Roelvink aan hoogspringen gedaan in een eerder programma en heeft hij weleens gebungeejumpt.

Maar toen zijn vriendin zwanger werd, veranderde dat toch. „Die was net zwanger toen de opnames begonnen. Ik merkte wel dat het een ander soort hoogtevrees met zich meebracht.” Want met een kindje erbij kreeg hij plots wel de angst dat er wat zou kunnen gebeuren. „Het is een soort instinct dat je ontwikkelt en dat je lichaam aanzet.”

Competitief

Toen hij werd gevraagd voor het programma heeft hij er heel even over nagedacht, vertelt Roelvink. Maar toen hij wat filmpjes over highlinen op YouTube zag, was hij verkocht. „Ik raakte er heel erg enthousiast van.” Bij het trainen bleek het alleen moeilijker dan verwacht. „Het is me wel tegengevallen, dat je erop staat en na nog niet eens een stap omvalt.”

Na al dat oefenen is hij beter geworden. Helemaal onder de knie heeft hij het nog niet. „Dat is een groot woord. Ik doe mijn best, laat ik het daarop houden”, lacht hij. Hoewel hij zeker competitief is, is Roelvink zich ervan bewust dat hij het tegen een paar olympische sporters opneemt.

Zo doet, naast voormalig kickbokser Remy Bonjasky en basketbalster Chatillla van Grinsven, ook olympisch windsurfkampioen Kiran Badloe mee. Windsurfen draait „een en al om balans”, zegt Roevink. „Die hield ik dan ook meteen goed in de gaten.”