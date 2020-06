Akwasi: ik sta voor 100.000 procent achter mijn woorden

„Ik sta achter ieder woord. Honderd procent, sterker nog: 100.000 procent”, zei Akwasi.

De rapper, die in zijn speech riep dat hij Zwarte Piet in zijn gezicht zou trappen als hij hem in november tegen zou komen, sprak naar eigen zeggen uit zijn hart. „Meestal als ik spreek op een podium script ik alles. Nu niet. Ik dacht: ik maak dit al zo lang mee, issues over gelijkheid. Ik verzet mij daar al heel lang tegen. Verzet is een belangrijk thema. Als ik dit terugkijk denk ik: ’ja, dit is wat ik heb gezegd en wat ik al jarenlang zeg’.”

Akwasi, die ook wel woordkunstenaar wordt genoemd, refereerde daar in zijn betoog ook naar. „Woordkunstenaars spelen met woorden, met zinnen, met metaforen”, zo legde hij uit. „Op het moment dat ik dit zei bedoelde ik de organisatie Kick Out Zwarte Piet (...) Dat is een verwijzing. Binnen de hiphop in mijn teksten staan heel veel verwijzingen naar actualiteiten of instellingen. Ik verwijs naar Kick Out Zwarte Piet.”

„Ik heb het ook over gezichtsverliezen. Op het moment dat je iemand op zijn gezicht trapt, is dat gezichtsverlies”, aldus de rapper. Zwarte Piet voelt voor hem ’ieder jaar weer als een klap’ in zijn gezicht.

Bekijk ook: Aangifte tegen Akwasi om geweldsoproep tegen Zwarte Piet

Talkshowtafel

De discussie aan talkshowtafel dreigde daarna even te ontsporen toen Akwasi het gevoel kreeg dat presentator Beau van Erven Dorens hem terechtwees. Ook kreeg de rapper het gevoel dat Van Erven Dorens naar hem schreeuwde en dat de presentator boos werd. John de Bever, die ook te gast was, riep vervolgens tegen Akwasi dat hij harder schreeuwde dan Van Erven Dorens. „Praat een beetje normaal man”, zei de zanger.

Volgens Akwasi is hij niet vaak boos. „Ik ben altijd kalm, goedlachs. Ik kom niet voor het eerst op televisie. Je moet wel heel ver gaan om mij zo te krijgen. Dit komt ergens vandaan. Dat zijn sleutelmomenten. De maat wordt langzaam maar zeker vol. Ik word echt niet zomaar boos. Het pijnigt me dat zoveel mensen over mij vallen omdat ik gewoon denk van: ’maar heb ik dan niet gelijk?’ Er is gewoon een groot onrecht wat mij aangedaan wordt. Ik kan daar niet goed tegen en dan ga ik dat uiten.”

Een aantal mensen heeft, een week na dato, aangifte gedaan vanwege de uitspraken van Akwasi. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de rapper strafbare feiten heeft gepleegd.