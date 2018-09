Sabine Uitslag getrouwd

Sabine (41) gaf haar 31-jarige partner Menno het jawoord in het Overijsselse dorp Olst.

Sabine en Menno verloofden zich twee jaar geleden. Zij hebben samen twee dochters; Anna-Belle en Isa-Beau.

De politica met een gouden keeltje doet mee aan het huidige seizoen van The Voice of Holland. Vorige week was te zien hoe Sabine zich rechtstreeks naar de battles zong. Ze bracht het nummer 'Good God' van Anouk ten gehore. "Dit getuigt van lef. Het plezier dat er van afspatte voelde ik," zei coach Marco Borsato.

De oud-politica is naast haar politieke loopbaan ook bekend als muzikante. Zo maakte ze tot drie jaar geleden nog deel uit van de coverband Spinrock.