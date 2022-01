’Ye mishandelt fan die om handtekening vroeg’

Het incident vond volgens entertainmentsite TMZ plaats in de buurt van het Soho Warehouse, een club in Los Angeles. Bronnen laten aan de site weten dat Ye het op straat aan de stok kreeg met een mannelijke fan die hij vervolgens een klap verkocht. Wat de aanleiding voor het handgemeen was, wordt niet duidelijk. Wel zijn er beelden opgedoken waarop een duidelijk boze Ye op straat staat te schreeuwen.

Eerder die avond was de ex-man van Kim Kardashian met zijn nieuwe vlam Julia Fox bij een etentje, waarbij onder anderen ook Madonna aanwezig was. De groep zou later een optreden van de Canadese superster Drake hebben bezocht.