Temptation Island-ster Channah Koerten filmt eigen bevalling

Eerlijk is eerlijk. Channah en Quentin schromen niet om zich, letterlijk, bloot te geven in hun vlogs. Het stel maakte vrijdagochtend op sociale media bekend dat Channah afgelopen maandag is bevallen van hun tweede kindje. Op datzelfde moment werd hun nieuwe vlog online gezet, waarin te zien is hóe het meisje ter wereld wordt gebracht.

„Channah heeft al vier keer weeën gehad in vijf minuten”, zegt Quentin, die met zijn telefoon alles in de gaten houdt en ondertussen de kleine Tiger entertaint. Vervolgens komt het gezin van de trap gelopen. „Mama gaat bevallen, hè?”, zegt Quentin in de camera, met zijn zoon onder zijn arm. Channahs weeën worden steeds heftiger.

Wajo!

Niet veel later zien we Channah in de woonkamer staan, ’klaar’ om te bevallen. Haar vriend wijst haar er nog op dat ze op de bank moet gaan liggen, maar daar lijkt het te laat voor. Quentin belt vervolgens met iemand die hem uitlegt wat hij moet doen. „Wajo, wajo, wajo! Holy shit, ze komt! Moet ze blijven staan!?”

Met de telefoon in zijn ene hand en in de andere het hoofdje van de baby – onder de klanken van het gebrul van Tiger in zijn oor – laat Quentin als een volleerde verloskundige zijn dochter het levenslicht zien. „Ik duwde maar een keer, ze kwam gewoon”, aldus Channah, die zich tijdens de bevalling goed staande hield. „Ik voelde mijn doos wegbranden, ik stond nog een beetje in de fik.”