Koning Harald (83) opgenomen in ziekenhuis

„Zijne Majesteit koning Harald is vandaag vanwege duizeligheid opgenomen in het nationale ziekenhuis. Er is geen ernstige ziekte gevonden. De koning wordt naar verwachting voor het weekend ontslagen. De koning heeft zijn functie voor twee weken neergelegd. In deze periode is Zijne Koninklijke Hoogheid kroonprins Haakon waarnemend regent”, luidt de officiële verklaring van het koningshuis.

Koning Harald werd in december ook al opgenomen in het ziekenhuis met een virale infectie.

Volgens de Noorse krant VG waren er vrijdagochtend meerdere ambulances aanwezig op het landgoed van de koning in Oslo. Kort daarna reden twee ambulances, gevolgd door een konvooi, naar het Rikshospitalet, waar de koning nu is opgenomen.