Acteursvakbond verbiedt werk aan Michael Bay-film

Thriller Songbird speelt zich af in 2022, in een wereld waarin er geen einde is gekomen aan de huidige coronapandemie. De producenten gaven eerder aan met een onorthodoxe aanpak te komen om de film toch te kunnen draaien tijdens de lockdown in Los Angeles.

Alhoewel een woordvoerder van Bay tegenover Deadline stelt dat het om een administratieve handeling gaat, laat SAG-AFTRA weten: „De producenten zijn niet transparant geweest over de veiligheidsprotocollen en dat is iets dat we uiteraard op dit moment erg serieus nemen.”

Vorige maand zond de vakbond eenzelfde soort verbod uit voor de film Courting Mom & Dad, met Scott Baio in een van de hoofdrollen. De producenten zouden zich niet houden aan de protocollen rond het coronavirus die gelden in Los Angeles, en ook de kinderarbeidsregels hebben overtreden.