Seriesblog Temptation island: love or leave - aflevering 1 & 2 Stellen psychisch gesloopt in Temptation island: makkelijk scoren!

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Lekker los op de pool party. Ⓒ Videoland

Een nieuw seizoen van ’Temptation island: love or leave’ is losgebarsten. En de eerste relaties vertonen al scheurtjes. Na jaren samen is het niet zo verwonderlijk als je je een kind in een snoepwinkel voelt tussen de sexy singles. Maar pas op met het proeven! Allerlei slinkse realitymethodes zijn toegepast om er een spectaculair seizoen van te maken, en het effect is duidelijk...