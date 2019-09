Lizzo te ziek om naar eigen coverfeestje te gaan

Lizzo Ⓒ BSR Agency

Lizzo staat samen met haar collega’s Camila Cabello en Billie Eilish op de cover van het oktobernummer van ELLE en dat was reden voor een feestje. Helaas was de zangeres zelf te ziek om naar het partijtje te gaan. Wel liet ze de overige feestgangers via een videoboodschap weten erg dankbaar te zijn voor de covershoot.