Rob Geus: ’Ik kan goed losgaan op Ali B’

Rob verheugt zich er enorm op. „Dit is wel een persoon waar ik goed op los kan gaan”, reageerde de hygiëne-expert in RTL Boulevard. „Hij heeft de bijnaam de knuffelmarokkaan, er zijn natuurlijk heel wat leuke dingen waar je grappen over kan maken. Inspiratie genoeg.” Wie Ali B nog meer onder handen gaan nemen, wordt later bekendgemaakt.

De Roast of Ali B is op 17 december te zien. Ali B is de vierde BN’er die wordt ’geroast’. Gordon was in 2016 de eerste. Andere slachtoffers waren Giel Beelen en Johnny de Mol.