Julia Roberts leent Instagramaccount uit aan gezondheidsexpert

„Het is mijn eer en genoegen om de microfoon over te dragen aan dokter Anthony Fauci. Hij is waarschijnlijk een van de belangrijkste mensen op de wereld op dit moment. Als je hem niet kent, hij is de man die ervoor zorgt dat we de meest accurate en belangrijke informatie over Covid-19 krijgen”, schrijft Roberts in haar aankondiging.

De gezondheidsexpert sprak onder andere over het laatste onderzoek en het belang van een globale respons op de pandemie. Ook gaf Fauci tips voor mensen om mentaal en fysiek gezond te blijven tijdens de coronacrisis.

De overname was een onderdeel van het initiatief Pass the Mic, waarbij sterren hun sociale media-accounts uitlenen aan gezondheidsexperts die hun kennis over het nieuwe coronavirus delen. Ook sterren als Hugh Jackman en Millie Bobbie Brown doen mee aan het initiatief.