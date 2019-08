Halina Reijn werkt al aan tweede film als regisseur

Dat vertelde producent Frans van Gestel van Topkapi Films donderdag op de Nederlandse perspresentatie van Instinct. „Halina meldde zich zo’n twee jaar geleden met twee filmideeën bij mij. De eerste is nu afgerond, die is nu voor het publiek. Met de tweede zijn we nog hard bezig. Meer details over dat project willen we na het Nederlands Film Festival naar buiten gaan brengen.”

Instinct vertelt over relatie tussen een psycholoog (Carice van Houten) en een manipulatieve tbs-patiënt (Marwan Kenzari). Het idee voor de film ontstond bij Reijn toen zij in een krant las dat er jaarlijks meerdere vrouwelijke therapeuten zijn die vallen voor hun vaak gevaarlijke patiënten. „Halina wilde het verhaal heel bewust vertellen vanuit het vrouwelijke perspectief. Daarom wilden we het project vrij bewust maken met vooral vrouwen”, vertelt Van Gestel.

Ivo van Hove

Het artistieke team voerde gesprekken met meerdere scenaristen over welke kant zij op zouden willen gaan met het verhaal. „Uiteindelijk hebben we gekozen voor Esther Gerritsen.” De twee hoofdrolspelers waren vanaf het begin bij het project betrokken; het drietal is al jaren goed bevriend met elkaar.

De producent, die eerder mede verantwoordelijk was voor hits als Zwartboek en Alles is Liefde, vindt dat Instinct niet voelt als een debuutfilm. „Het is feitelijk Halina’s eerste film als regisseur”, legt hij uit. „Maar ze werkt natuurlijk al twintig jaar intensief met mensen als Ivo van Hove en Theu Boermans. Zij is een verhalenverteller pur sang; dat heeft zich ook bij het maken van deze film uitbetaald. En zij is een teamplayer: ze weet dat je het beste resultaat behaalt als je een project als dit heel bewust met z’n allen maakt.”

Instinct is eind september de openingsfilm van het Nederlands Film Festival. De film draait vanaf 3 oktober in de Nederlandse bioscopen.