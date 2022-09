Prins Harry brengt eerbetoon aan ’oma’ koningin Elizabeth

„Bij het vieren van het leven van mijn grootmoeder, Hare Majesteit de Koningin - en bij het rouwen om haar verlies - worden we allemaal herinnerd aan het leidende kompas dat ze voor zovelen was in haar toewijding aan dienstbaarheid en plicht. Ze werd wereldwijd bewonderd en gerespecteerd. Haar onwankelbare gratie en waardigheid bleven haar hele leven waar en zijn nu haar eeuwige erfenis. Laten we de woorden herhalen die ze sprak na het overlijden van haar echtgenoot, prins Philip, woorden die ons nu allemaal troost kunnen bieden: ’Het leven bestaat uit zowel de laatste scheidingen als eerste ontmoetingen’.”, staat te lezen in zijn verklaring.

„Oma, hoewel dit laatste afscheid ons groot verdriet brengt, ben ik voor altijd dankbaar voor al onze eerste ontmoetingen. Vanaf mijn vroegste jeugdherinneringen met jou, tot de eerste keer dat ik je ontmoette als mijn opperbevelhebber, tot het moment dat je mijn lieve vrouw hebt ontmoet en je geliefde achterkleinkinderen knuffelde. Ik koester deze momenten die ik met je heb gedeeld, en de vele andere speciale momenten daartussenin. Je wordt nu al erg gemist, niet alleen door ons, maar door de hele wereld. En wat eerste ontmoetingen betreft: nu eren we mijn vader in zijn nieuwe rol als koning Charles III.”

Hij vervolgt: „Bedankt voor je inzet. Bedankt voor je gedegen advies. Bedankt voor je aanstekelijke lach. Ook wij glimlachen, wetende dat jij en opa nu herenigd zijn, samen in vrede.”