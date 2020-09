Marc van der Linden lag acht uur op de grond voordat moeder hem vond

„Het was een ontsteking die steeds terugkwam”, vertelde Van der Linden maandag in RTL Boulevard. „Het was heel hardnekkig. Ik ben door die ontsteking heel raar gevallen en buiten westen geraakt. Ik heb acht uur op de grond gelegen voordat mijn moeder mij vond.”

In het ziekenhuis lag Van der Linden dagenlang in coma. Hij lag op de intensive care, maar kreeg hier zelf niets van mee. „Ik had een delier, ik leefde in een soort waanwereld”, legde hij uit. „Ik heb hele gesprekken gevoerd met mijn moeder die ik mij niet kan herinneren. Ik lag vastgebonden op bed, omdat ik anders alle infusen eruit trok.”

De royaltywatcher is relatief snel weer op de been door de hulp van een paar hele goede vrienden die hem bijstonden. Van der Linden stelde heel blij te zijn dat hij weer op televisie zijn kennis kan delen met de kijkers. Niet eerder sprak hij zo openhartig over zijn ziekenhuisopname.

