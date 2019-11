Droom komt uit voor Nederlands popduo BENR

Bart en Robin maken voor Kai wekelijks een Nederlandse cover van een nummer uit de Top 40 en deden dit ook van The Scripts hit The Last Time. De dj besloot de cover aan de Ierse rockers te laten zien toen ze onlangs in Nederland waren.

The Script was enthousiast en besloot de mannen uit te nodigen om in de Ziggo Dome het nummer samen te spelen, zo liet zanger Danny O'Donoghue hun weten in een videoboodschap. De band neemt het Engelse stuk voor zijn rekening en het duo zingt in het Nederlands. The Script staat op 20 en 21 maart in de Amsterdamse concerthal.