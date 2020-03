Woordvoerder NPO: voorbereidingen Songfestival gaan door

„We weten dat je met spanning wacht op nieuws over het Eurovisiesongfestival van dit jaar. Met een voortdurend veranderende situatie met betrekking tot het coronavirus en een groot aantal mensen om te raadplegen, moeten we alles zorgvuldig afwegen”, reageert de European Broadcasting Union (EBU) op Twitter.

De EBU liet vrijdag nog weten de ontwikkelingen op te voet te volgen, maar dat het nog te vroeg was voor definitieve beslissingen. Dat was echter nog voordat het kabinet zondag bekendmaakte de horeca en de scholen tot en met 6 april te sluiten en ook alle concertzalen en theaters tot die tijd dicht te houden. Als gevolg hiervan gaat ook Eurovision in Concert op 4 april in AFAS Live in Amsterdam niet door. Hiervoor zou een groot deel van het deelnemersveld van het Eurovisiesongfestival al naar Nederland komen.

Effecten

„We zijn nu hard aan het inventariseren wat de effecten van de zondag aangekondigde maatregelen zijn op de ESF-productie”, zegt de woordvoerder van de NPO. „Die maatregelen gelden namelijk ook voor ons en zijn ook in veel andere landen afgekondigd. We maken maximaal gebruik van de tijd die we nog hebben.”

De leiders van de 27 EU-landen bespreken dinsdag aan het einde van de middag het voorstel van de Europese Commissie om minstens een maand lang de grenzen te sluiten voor reizigers van buiten de EU naar Nederland en de 25 andere landen in de Schengenzone. Ook dit besluit is van invloed op de organisatie van het Eurovisiesongfestival.

De drie liveshows van het songfestival zijn op 12, 14 en 16 mei. in Rotterdam Ahoy. De openingsceremonie is op 10 mei.