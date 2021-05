Premium Binnenland

Vakantie lonkt, maar wat kan er allemaal al op de populaire bestemmingen?

Doordat er in Europa stevig door wordt gevaccineerd, lijken vakanties niet langer een verre droom maar een nabije realiteit te worden. Sommige landen verwelkomen al buitenlandse bezoekers, terwijl andere landen nog een knoop moeten doorhakken. Wat is er mogelijk in de landen om ons heen?