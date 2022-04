Premium Het beste van De Telegraaf

Walskoning ziet uit naar optreden Koningsdag in ’zijn’ Maastricht André Rieu: ’Ik wil Máxima graag laten walsen’

Door Harrie Nijen Twilhaar

André Rieu geniet weer volop van de optredens die hij mag geven. Koningsdag in ’zijn’ Maastricht wordt voor hem een hoogtepunt. Ⓒ ANP/HH

De ’koning van de wals’, André Rieu, treedt tijdens Koningsdag in Maastricht op voor een échte koning! De wereldberoemde orkestleider hoopt dat Willem-Alexander en koningin Máxima voor het podium op zijn muzikale klanken een walsje zullen doen. „Ik heb voor veel staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders opgetreden, maar dit is écht heel speciaal in mijn eigen stad.”