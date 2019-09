Emmy-winnaar Stanley Nelson draait deel slavendocumentaire in Amsterdam

De vierdelige serie, die in 2021 wordt uitgezonden, verkent de gevolgen van de migratie van meer dan 12 miljoen Afrikanen die als slaaf naar Europa en Amerika werden meegenomen. De documentairereeks Creating The New World laat zien hoe Europa en de VS rijk werden dankzij de slavenhandel en wat de consequenties waren voor de ontvoerde Afrikanen.

„De trans-Atlantische slavenhandel was een misdaad tegen de menselijkheid”, stelt Nelson. „De moderne wereld zoals wij die kennen werd grotendeels opgebouwd dankzij de slavernij. Het kopen en verkopen van mensen gaf vorm aan de economische, sociale en politieke instituties die we nog steeds kennen. Er werd ongelijkheid gecreëerd op het gebied van ras en welvaart die nog steeds bestaat.”

Essentiële rol

De regisseur bereidt het project inmiddels een jaar voor en is voornemens om volgend jaar ook in Amsterdam opnames te maken. „De essentiële rol die Nederland heeft gespeeld in de slavenhandel en het profijt dat Nederland heeft gehad van de slavenhandel moet je niet onderschatten.” Nederland was een van de vier landen die in de loop van de eeuwen de meeste slaven vervoerden. De bekroonde filmmaker kan nog niet zeggen wie hij gaat spreken of op welke plekken in Amsterdam hij wil gaan draaien.

Zijn nieuwe film, The Birth of the Cool, vertelt over het leven en werk van jazzcomponist en -trompettist Miles Davis (1926-1991). Die wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke jazzmuzikanten van de twintigste eeuw. Aan de hand van niet eerder vertoonde archiefbeelden en foto’s, uniek studiomateriaal en interviews met onder anderen Wayne Shorter, Quincy Jones, Juliette Gréco, Carlos Santana, Marcus Miller en Herbie Hancock laat de film de vernieuwer en visionair in Miles Davis zien. Deze documentaire draait vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen.