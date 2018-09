James Corden nieuwe host Late Late Show

James, in Engeland bekend als acteur en scenarioschrijver van onder meer de komische serie Gavin & Stacey, gaat in 2015 aan de slag, maakt CBS in een verklaring bekend. "Hij is een alleskunner: een schrijver en performer die in alles wat hij aanpakt schittert, of het nu gaat om theater, film, televisie, komedie of muziek. James is al jaren een grote ster in Engeland en gooide in Amerika hoge ogen op Broadway. We zijn zeer verheugd om zijn unieke talent aan onze kijkers te introduceren."

Craig Ferguson presenteerde de Late Late Show sinds 2004. Hij maakte vorig jaar bekend te willen stoppen op zijn hoogtepunt. "Ik wil stoppen voordat ik het niet leuk meer vind om het programma te maken", vertelde hij destijds.

Volgend jaar zal ook David Letterman vertrekken bij CBS, zijn Late Show wordt overgenomen door Stephen Colbert, die op dit moment nog te zien is in Comedy Central's The Colbert Report.