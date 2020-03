Werd vakbondsvrouw BORSATO-huwelijk fataal?

Marco Borsato is even terug op het oude nest, maar reden om blij te zijn heeft de zanger allerminst. Ⓒ Ferry de Kok

MARCO BORSATO en zijn LEONTINE raakten de afgelopen jaren bevriend met een stel dat in de polder woonde. Ze kwamen bij elkaar over de vloer en aten weleens gezamenlijk in een restaurant. Maar wat Leontine en de mannelijke helft van het stel al die tijd niet wisten: Marco en de vrouw zagen elkaar ook weleens als zíj er niet bij waren... tot afgelopen december!