S10 treedt op tijdens Eurovision in Concert

Eerder werd al bekendgemaakt dat ook de Albanese Ronela Hajati, de Belgische Jérémie Makiese, Brooke uit Ierland en Intelligent Music Project uit Bulgarije naar Amsterdam komen voor Eurovision in Concert. De Nederlandse Maggie MacNeal, die in 1974 met Mouth & MacNeal meedeed aan het liedjesfestijn, staat als special guest op het affiche.

Eurovision in Concert wordt jaarlijks georganiseerd om fans alvast kennis te laten maken met de artiesten die meedoen aan het Eurovisie Songfestival. In andere landen worden soortgelijke preview parties georganiseerd, maar die in Nederland is het grootst.

Het nummer dat S10 in mei gaat zingen op het Eurovisie Songfestival in Italië wordt op 3 maart gepresenteerd. De bekendmaking wordt gedaan vanuit Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam.