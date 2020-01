Opluchting voor Danny de Munk: derde arrestatie na inbraak

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Inmiddels is er weer een update over de inbraak in het huis van Danny de Munk in Purmerend. Er zijn namelijk nog twee verdachten aangehouden. Dit laat een woordvoerder van de politie aan dinsdag De Telegraaf weten. Zij hopen ook een vierde verdachte op te kunnen pakken.