Doodsoorzaak Joan Rivers onduidelijk

Dat meldt TMZ.

De lijkschouwer laat aan de entertainmentwebsite weten dat het lichamelijke onderzoek afgerond is en dat er geen duidelijk 'oorzaak van overlijden' is gevonden. De arts heeft meer informatie nodig om de doodsoorzaak vast te stellen.

Die verdere informatie moeten komen uit toxicologische testen en het ondervragen van het medische personeel dat aanwezig was tijdens de stembandoperatie van Rivers.

De Amerikaanse comédienne is donderdag op 81-jarige leeftijd overleden. Ze lag in het ziekenhuis nadat ze afgelopen week een hartstilstand had gehad. Dat gebeurde tijdens een medische ingreep aan haar keel in een kliniek.