’The Northman’: Inktzwarte wraakvertelling

Film

Paul Verhoeven: ’Seksualiteit is verdwenen uit Bond-films’

Paul Verhoeven is niet te spreken over de nieuwe delen in de langlopende James Bond-serie. Volgens de Nederlandse regisseur zit er de afgelopen jaren te weinig seks in de avonturen van spion 007. Dat stelt Verhoeven in een interview met de Britse krant The Times.