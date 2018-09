Victoria Koblenko geen 'ratelende eierstokken'

"Ik ben nog lang geen veertig, dus ik heb nog even. Misschien geeft dit wel aan dat mijn eierstokken nog niet echt aan het ratelen zijn", zegt de actrice in Volkskrant Magazine.

Wel heeft Victoria, waarschijnlijk in de periode toen ze een relatie had met voetballer Evgeniy Levchenko, regelmatig aan kinderen gedacht. "Maar dat is weer voorbijgegaan. Als ik er zo over nadenk, is het puur fysiologisch, zo van: mocht ik het willen als ik geen relatie heb, wat zijn dan de mogelijkheden? Ik denk er serieus over na om mijn eitjes te laten invriezen."

Sinds de breuk met Levchenko drie jaar geleden is Koblenko 'happy single'. "Ik heb wel liefde in mijn leven, maar het is geen fulltime bestemming."