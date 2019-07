La belle époque opent dit jaar Film by the Sea

Dat heeft directeur Jan Doense woensdag bekendgemaakt. De hoofdrollen in de film worden vertolkt door Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier en Fanny Ardant.

Het leven van zestiger Victor (Auteuil) raakt ontregeld wanneer de succesvolle zakenman Antoine (Canet) hem kennis laat maken met een nieuwe en unieke manier van entertainment. Antoines bedrijf biedt zijn cliënten namelijk de kans om door een combinatie van slimme trucages en het naspelen van gebeurtenissen terug in de tijd te gaan, naar een moment naar keuze. Victor besluit de meest memorabele week uit zijn leven te herbeleven, de week waarin hij zijn grote liefde Marianne (Ardant) voor het eerst ontmoette, veertig jaar geleden.

Distributeur Paradiso Filmed Entertainment brengt La belle époque uit begin januari uit in de bioscopen. Film by the Sea is één van de belangrijkste culturele evenementen in Zeeland en het vierde filmfestival van Nederland. Het festival beleeft van 13 tot en met 22 september 2019 de 21e editie.