Cilly Dartell: ’Je moet koesteren wat je hebt’

Ruim drie jaar geleden kreeg Cilly Dartell de diagnose longkanker. Een moeilijke tijd brak aan, maar nu is zij helemaal terug. In gesprek met weekblad Privé vertelt ze over haar ziekte, haar ambities, het omaschap en haar beslissing om in de Verenigde Staten te gaan wonen.