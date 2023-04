BZV-boer Robert wordt voor het eerst vader

„“We zijn zo blij, dit is waar ik zo op hoopte toen ik me opgaf voor Boer zoekt vrouw. Het voelt als een groot avontuur en dat gaan we samen aan”, laat Robert weten.

Het stel leerde elkaar kennen via privéberichtjes op sociale media. Robert vertelt daarover: „Ik kreeg al wel vaker berichtjes, maar deze viel toch op. Het lag er niet zo dik bovenop dat ze wilde afspreken, waardoor ik juist nieuwsgierig werd.”

Hoewel het boer- of boerinnetje in spé op komst is, leven de twee nog niet onder één dak. „We wonen nog niet eens officieel samen. De planning is dat dat in mei gaat gebeuren. Maaike is nu druk bezig om het gezellig te maken”, aldus de vleesveehouder.